Uniwersytet Dziecięcy WSG w Bydgoszczy przyjmuje zapisy chętnych. Rekrutacja trwa do 10 października

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza dzieci do udziału w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o świecie, a przy tym świetnie się bawić, bo wykłady przełamują stereotyp nudnego uczenia się.

Uniwersytet Dziecięcy WSG to okazja do przeżycia wspaniałej przygody, dzięki której najmłodsi mogą połknąć naukowego bakcyla. Dzieci poczują się jak prawdziwi studenci, bo nie tylko wezmą udział w zajęciach na uczelni, ale również otrzymają indeksy, uprawniające ich do uczestnictwa w wykładach.

W każdym semestrze roku akademickiego 2021/2022 w ramach Uniwersytetu Dziecięcego WSG odbędzie się kilka spotkań, są one zaplanowane w soboty. Będą trwać od października do końca czerwca.

Uczestnikiem Uniwersytetu Dziecięcego, prowadzonego przez WSG, może być każde dziecko w wieku od 5 do 11 lat, które chciałoby dowiedzieć się więcej o różnych dziedzinach nauki. Podczas spotkań dzieci będą zgłębiać tajniki genetyki, przyrody, zdrowia, technologii, medycyny, kultury, bezpieczeństwa. Przewidziane są również zajęcia ruchowe.

Zapisy na Uniwersytet Dziecięcy WSG prowadzone są elektronicznie. Rekrutacja trwa do 10 października br. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rodzinka.wsg.byd.pl.