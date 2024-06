Uważaj na te warzywa przy ogórkach! Przez nie ogórki chorują i jest ich mniej [23.06.2024]

Takie są właściwości odżywcze ogórków

Ogórki są źródłem potasu, fosforu, wapnia. Zawierają w sobie również witaminę K oraz C. Warto je jeść, by wspomóc trawienie i pracę jelit. Ogórki wykazują również właściwości przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwzapalne. Warzywo to działa oczyszczająco i przeciwnowotworowo na organizm.