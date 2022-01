W 2022 roku kary za brak OC znów będą wyraźnie wyższe niż poprzednio

Ustawowe powiązanie sposobu naliczania kar za brak OC z płacą minimalną sprawia, że co roku kierowcy mogą być pewni podwyżek.

Jeżeli chodzi o podstawową stawkę karną dla posiadaczy aut z przerwą w ubezpieczeniu OC wynoszącą ponad 14 dni, to jej wzrost w 2022 roku wynosi 420 zł (zmiana z 5600 zł do 6020 zł).

- Jest to efekt ustawowego podniesienia najniższej krajowej płacy z 2800 do 3010 złotych. Związki zawodowe co roku negocjują jak największe podwyżki minimalnego wynagrodzenia, co później pośrednio wpływa na kary nakładane przez UFG - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.