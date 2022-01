Noga z gazu, bo mandat może nas bardzo słono kosztować - komentuje Marek Weckwerth

To, co dzieje się na polskich drogach, woła o pomstę do nieba. Kierowcy - śmiało można tak powiedzieć – zabijają się namiętnie, bo generalnie jeżdżą zdecydowanie za szybko. Gdy do tego na kursie pojawia się auto wyjeżdżające z podporządkowanej drogi, mamy mieszankę wybuchową – dochodzi do kraksy, giną lub odnoszą rany ludzie.

I jakoś przez ostatnie kilkanaście lat żadna siła nad Wisłą nie była w stanie uzdrowić tej sytuacji, jedynie za pomocą najróżniejszych programów, akcji uświadamiających, apeli i poprawy infrastruktury drogowej nieco zmniejszając jej wymiar.

Wydaje się, że nowa regulacja prawna, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, może wreszcie sprawić coś dobrego. Owszem, zrobi to poprzez naprawdę drakońskie sankcje, gdy skonstatować, że wykroczenie wobec pieszego na oznakowanym przejściu może kierowcę kosztować co najmniej 1500 złotych, a dotąd tylko 500. Do tego dochodzi 15 punktów karnych wobec 10 w dotychczasowej wersji. Punkty będą się zerować nie po roku, a dopiero po dwóch.