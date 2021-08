W Eurosporcie mówią o trenerze kolarstwa Wiesławie Młodziankiewiczu z gminy Zbójno. Jego wychowankiem jest Michał Kwiatkowski

Trener kolarstwa Wiesław Młodziankiewicz od wielu lat szkoli sportowców. Jego wychowankiem jest m.in. Michał Kwiatkowski, który na koncie ma tytuł Mistrza Świata, a kilka dni temu wziął udział w olimpiadzie w Tokio. Zajął 11 miejsce. Przy okazji relacji z igrzysk, wspomniano w Eurosporcie o pierwszym trenerze kolarza – Wiesławie Młodziankiewiczu.

- Było to bardzo miłe. Ja bardzo przeżywałem ten start Michała. Ma on już 31 lat, więc kariera powoli dobiega już do końca. Bardzo mu kibicowałem, chcę, by zwieńczeniem jego wielu lat pracy był olimpijski medal. Pierwsza olimpiada Michała – w Londynie to był element nauki, w Rio Michał miał szansę na medal, gdyby zapadły inne decyzje, ale wówczas liderem był Rafał Majka. Start w Tokio niestety też nie przyniósł oczekiwanego medalu, ale 11 miejsce na świecie to czołówka. Relację oglądałem od 4 rano. Denerwowałem się gdy ją przerywano na inne dyscypliny. Wierzę, że Michał za 3 lata na olimpiadzie w Paryżu pokaże swoje możliwości i zdobędzie medal – mówi Wiesław Młodziankiewicz.