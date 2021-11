Rajskie Rozdanie w Hotelu Paradise. Kogo wybrał Łukasz – Ingę, czy Wiktorię?

- Od kiedy Łuki i Nana wyeliminowali Janka, w Hotelu zrobiło się jak na polskim weselu grubo po 12. Niby nadal gra muzyka, niby nadal jest wesoło, ale gdzieś tam w drugim planie szwagierka rwie sztachety z płotu, wujek pokrzykuje, ciocia coś wygraża, bo kuzynka panny młodej już się klei do jej chłopa. Tak to wygląda, bo jeszcze przed chwilą Wiktoria i Łukasz bezpiecznie mknęli w stronę finału, ale wyeliminowanie Janka sprawiło, że Inga pozostała singielką i wyruszyła na łowy. Za cel obrała sobie nowego Łukasza, a to oznacza, że dla Wiktorii weselicho może zakończyć się już dziś – mówił lektor w 47 odcinku (wyemitowanym na Playerze 9 listopada 2021 roku).