W Lubieniu Kujawskim będą budowane kolejne bloki. Tym razem z tanimi mieszkaniami

Działki o powierzchni 4400 metrów kwadratowych gmina Lubień Kujawski nabyła w trybie bezprzetargowym za 156 tysięcy złotych brutto. Władze Lubienia Kujawskiego zakładają bowiem, że na tych działkach pobudowane zostaną w najbliższym czasie dwa bloki z 64 mieszkaniami. Tanimi mieszkaniami, bo ta oferta ma być skierowana do osób o średnich dochodach.

Inwestycja planowana jest w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, którego misją jest analiza, przygotowanie i zarządzanie gruntami pod budownictwo mieszkaniowe. Krajowy Zasób Nieruchomości ma tworzyć warunki ułatwiające powstawanie osiedli mieszkaniowych z lokalami na długoterminowy, dostępny cenowo najem oraz systemem dopłat do czynszu.