W pożarze w Murowańcu zginęła mama dwójki dzieci. Biegły wykluczył jedną z przyczyn tragedii

- Dotarły do nas dwie opinie biegłych. Postępowanie trwa. Nic nie wskazuje, by potrzebna była kolejna ekspertyza - mówi mjr Aleksander Szydłowski, referent postępowania dotyczącego wyjaśniania okoliczności, w jakich doszło do pożaru w podbydgoskim Murowańcu. Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe.

Jedna z opinii, która dotarła do bydgoskich śledczych, była sporządzona przez biegłego z dziedziny pożarnictwa. Ekspert jednoznacznie wykluczył, by przyczyną pożaru była awaria instalacji elektrycznej. Analizowano, między innymi, jak na działanie instalacji mogą wpływać krótkotrwałe zmiany napięcia sieci. Biegły nie dopatrzył się w tym zakresie niebezpieczeństwa powstania zarzewia ognia. Jednocześnie nie wykluczył, że przyczyną mogło być otwarte źródło ognia, np. świeczka.

Druga ekspertyza, po którą sięgnął prokurator, dotyczyła zewnętrznych żaluzji, które były zainstalowane w domu. Biegły był pytany, między innymi o możliwość awaryjnego podniesienia żaluzji, ale stwierdził, że w swojej karierze nie spotkał się z przypadkiem, by taki mechanizm był wyposażony w podobną funkcję.