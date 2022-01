W sobotę z PTTK pieszo z Torunia do ruin zamku w Złotorii nad Drwęcą

Spotkanie uczestników o godz. 9.00 na przystanku MZK przy Szpitalu Dziecięcym „Na Skarpie”. Trasa wędrówki będzie wiodła z osiedla „Na Skarpie”, duktami lasu bielawskiego, wzdłuż rz. Drwęcy i jej ujścia do Wisły, obok ruin zamku królewskiego w Złotorii, a następnie koło skansenu MET do brzegu Wisły, Kaszczorka, z powrotem na osiedle „Na Skarpie”. Wycieczka będzie liczyła 12 km. Wyprawą pokieruje przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik.

Jak informuje Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu - Las Bielawski to obecnie część lasów państwowych, administrowanych przez Nadleśnictwo Dobrzejewice. Na tym terenie w XVII wieku znajdowały się pastwiska miasta Torunia. Około połowy XVIII wieku został założony miejski folwark, który w 1792 roku dzierżawiony był przez Carla Untermanna. W 1872 roku majątek Bielawy nabył Stanisław Hebanowski za 64 000 talarów i posiadał go do 1879 roku.