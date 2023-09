W takich składzie Apator pojedzie po finał PGE Ekstraligi. Patryk Dudek już raz wyciął taki numer Sparcie

Tai Woffinden złamał rękę w turnieju o Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff i raczej nie pomoże wrocławskiej drużynie w rewanżowym meczu półfinału z For Nature Solutions Apatora. Trener Dariusz Śledź w jego miejsce awizował Charles Wrighta. To 34-letni Brytyjczyk z niemal zerowym doświadczeniem w polskiej lidze (zaledwie cztery mecze w II lidze). To jednak będzie opcja awaryjna i na pewno od początku będzie zastępowany przez Bartłomieja Kowalskiego.