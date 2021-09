Remont w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Tak wyglądają prace [zdjęcia]

- Roboty przy ul. Warszawskiej 11/13 przebiegają bardzo sprawnie. Modernizacja dotyczy m. in. instalacji elektrycznej, ciepłowniczej i wentylacyjnej. Przebudowa powstałego w 1972 roku budynku obejmuje także magazynowanie zwarte w części piwnicznej, dwupoziomową wypożyczalnię na I piętrze (beletrystyka) i na II piętrze (lit. popularnonaukowa), mediatekę, strefę dziecka, salę kameralną na 150 osób, salę konferencyjną na 60 osób i czytelnię wraz ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu – informuje Aleksandra Bartoszewska, główny specjalista ds. informacyjno-publicystycznych w Urzędzie Miasta we Włocławku.