W Wydziale Komunikacji we Włocławku działa już system kolejkowy [zdjęcia, wideo]

- Bardzo długo były kolejki, dużo osób przychodziło na tą samą godzinę wierząc, że pozwoli to szybciej załatwić sprawę. Niestety, tak się nie działo. Powodowało to różne napięcia i niepokoje zarówno po stronie interesantów, jak i pracowników. Dlatego w czasie pandemii byliśmy zmuszeni do zmiany procedury, co pozwoliło na przetestowanie wielu wariantów, które byłyby najlepsze dla mieszkańców - mówiła 17 listopada 2021 roku, na konferencji prasowej, Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka. - Dążymy do tego, aby mieszkaniec umówiony na konkretną godzinę, przyszedł do urzędu i załatwił sprawę natychmiast.