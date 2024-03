Waldemar O. nie doczekał kolejnego procesu. Jeden z zabójców ks. Popiełuszki nie żyje

- 7 lutego 1985 roku oskarżonych uznano za winnych i skazano. W "pierwszym rzucie" kary były dosyć wysokie. Główny sprawca Grzegorz Piotrowski dostał 25 lat więzienia, Leszek Pękala - 15 lat, Waldemar Chmielewski - 14 lat – relacjonował na naszych łamach Patryk Pleskot z IPN. - Ich przełożony Adam Pietruszka został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Zaledwie kilkanaście miesięcy później mamy jednak do czynienia z amnestią zorganizowaną przez Czesława Kiszczaka. W teorii miała obejmować opozycjonistów i więźniów politycznych. Kuriozalną sytuacją stało się jednak to, że trzech sprawców również zostało pod tę amnestię podciągniętych. Piotrowskiemu zmniejszono karę po raz pierwszy i z 25 lat zniesiono ją do 15 lat pozbawienia wolności, Pietruszce obniżono wyrok do 10 lat, Pękali do 6, a Chmielewskiemu do zaledwie 4,5 roku.