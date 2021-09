Warsztaty haftu kujawskiego we Włocławku [zdjęcia] OPRAC.: Joanna Maciejewska

Warsztaty haftu kujawskiego. Efekty pracy uczestników można będzie obejrzeć w listopadzie w Muzeum Etnograficznym we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzi warsztaty haftu kujawskiego, żeby ocalić go od zapomnienia. Efekty prac można będzie zobaczyć jesienią 2021 roku w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Muzeum wydało też publikację poświęconą wyszywaniu.