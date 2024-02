Z Włocławka zniknie Rejs na Przystani? Kończy się termin umowy. OSiR ogłosił nowy przetarg. Zdjęcia

„15 kwietnia 2024 roku upłynie 10 lat, od kiedy na mapie Włocławka, na przystani pojawił się Rejs. Dziś śmiało można go nazwać kultowym lokalem w naszym mieście. W związku z upływem terminu umowy jesteśmy zobligowani prawnie do przeprowadzenia nowego przetargu na kolejne 10 lat funkcjonowania lokalu i zrobimy to w sposób najbardziej transparentny. Wiemy, że dotychczasowy pomysł na wykorzystanie lokalu sprawdził się, zatem absolutnie nie pozwolimy na zmianę jego przeznaczenia i dlatego jednym z warunków udziału w przetargu jest doświadczenie gastronomiczne. Doceniamy trud włożony przez dotychczasowego Najemcę, który zdobył serca wielu osób. Mamy nadzieję, że po rozstrzygnięciu przetargu, lokal na przystani nadal będzie spotkaniową wizytówką Włocławka” – napisał Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku na swoim Facebooku.