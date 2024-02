Wielka kontrola na Allegro, OLX czy Vinted. Skarbówka zaciska pętlę - te osoby mogą dostać list ostrzegawczy!

Cezary, właściciel niewielkiej gastronomii w Toruniu jest poirytowany: - Gdy mój tata zmarł, odziedziczyłem po nim dom we Włocławku. Urządzamy wszystko po swojemu, przygotowujemy się do remontu, więc trzeba było opróżnić garaż, w którym zebrało się przez lata mnóstwo gratów. To, co można było, systematycznie wystawiałem na OLX za parę groszy. Ale kiedy weszły nowe przepisy machnąłem ręką. Mam jeszcze kilka ogłoszeń, ale sprzedaje rzeczy tylko w dużych zestawach i wyłącznie z osobistym odbiorem. Nie chcę trafić do rejestrów za sprzedaż 30 młotków kombinerek i brzeszczotów. Przecież to jest jakiś Orwell.

Julia, fryzjerka z podtoruńskich Łysomic ma podobny dylemat: - Może wstyd się przyznać, ale uwielbiam zakupy w lumpeksach. Problem w tym, że takie ciuchy zakładałam 2-3 razy, a później sprzedawałam je dalej na Vinted. Zwykle kupuję markowe rzeczy, więc bałam się, że przekroczę jakieś limity sprzedaży i będą mnie ciągać po jakieś podatki. Niepotrzebne mi takie problemy. Na szczęście życie nie znosi próżni i koleżanka pokazała mi zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie można kupować i sprzedawać bez strachu. Jedyny minus jest taki, że nie ma już tak tanich przesyłek jak na Vinted czy OLX.