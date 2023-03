Wielki mecz Anwilu Włocławek! Pogrom Finów i finał FIBA Europe Cup już bardzo blisko

Anwil Włocławek - Karhu 90:71 (24:17, 19:20, 27:13, 20:21)

Finowie w końcu opanowali emocje i udowodnili, że w półfinale FIBA Europe Cup nie przez przypadek. Goście groźni byli zwłaszcza na obwodzie (3/5 w 1. kwarcie i 6/13 do przerwy) i przewaga szybko spadła niemal do zera na początku 2. kwarty. Jeszcze w tej kwarcie Anwil Włocławek znowu jednak powiększył przewagę, akcjami 2+1 popisywali się Michał Nowakowski (10 pkt do przerwy) i Lee Moore.