Wielkie emocje w Hali Mistrzów. Anwil Włocławek nie spodziewał się takiego oporu [zdjęcia]

Anwil Włocławek - HydroTruck Radom 93:79 (15:21, 24:23, 26:18, 28:17)

Radomianie pod wodzą MIhailo Uvalina są bardzo groźną drużyną dla faworytów, o czym przekonał się niedawno Igor Milicić. Także we Włocławku goście szybko pokazali swoje możliwości i już w 1. kwarcie wypracowali sobie 9 punktów przewagi. Problemem gospodarzy były straty (aż 13 do przerwy) i mało cierpliwości w akcjach ofensywnych.

ANWIL: Bell 25 (2), 8 zb., Petrasek 20 (4), 11 zb., Mathews 19 (1), 5 zb, 6 as., Łączyński 3, 6 zb., 7 as., Dimec 3 oraz Olesinski 10, Szewczyk 5, Bojanowski 5, Woroniecki 3 (1), Komenda 0. HYDROTRUCK: Moore 28 (6), Ireland 21 (2), 9 as., Ostojić 16 (1), 9 zb., Hill 5, Żmudzki 2 oraz Lewandowski 4, Zalewski 3.

Wydawało się, że gospodarze będą obejmowali rządy na parkiecie, ale nic z tego. Do przerwy mecz był wyrównany, Anwil w połowie 2. kwarty osiągnął najwyższą przewagę, ale było to tylko 4 punkty (35:31). Potem jednak świetnie HydroTruckiem dyrygował Ireland (9 pkt i 5 as. w 1. połowie), z dystansu trafiali Lewandowski i Zalewski, a goście do przerwy prowadzili 44:39. Anwil był bezradny pod koszem, dominujący niedawno w Stargardzie Ziga Dimec do przerwy oddał dwa niecelne rzuty i miał 4 straty.