Włocławianie nie dostaną dotacji na zakup rowerów? Ratusz będzie walczył w sądzie w sprawie uchwały

- Trwa taka przepychanka między RIO a Radą Miasta Włocławek, a ludzie, którzy mieli otrzymać te rowery, jak ich nie otrzymali, tak ich w dalszym ciągu nie otrzymują. Żeby to nie była taka niekończąca się opowieść jak chociażby z oddaniem w pełni do użytkowania hali OSiR. Sugeruję coś takiego - skoro Regionalna Izba określa, że jest to w jakimś sensie bubel prawny, to może trzeba wykazać odrobinę pokory, zebrać delegację, jechać do RIO wraz z projektem uchwały. RIO nie jest tylko od tego, żeby wytykać błędy, ale również od tego, by wskazywać i pomagać. Apelowałbym, żeby nie przepychać się tylko przez sądy, bo sprawa będzie trwała bardzo długo, ale jechać do RIO z projektem uchwały, żeby nam pokazali gdzie są błędy, jak je naprawić i wtedy będziemy mogli spokojnie, z twarzą wyjść do mieszkańców - mówił na sesji radny PiS Janusz Dębczyński.