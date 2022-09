Wejście na ich szczyty wymaga też pewnego wysiłku – tętno na pewno nam wzrośnie, a to już wartość dodana dla tych, którzy lubią turystykę i aktywny, zdrowy tryb życia. Liczą się też widoki.

Opisywaliśmy je już na naszych łamach, a teraz czas na spojrzenie na pofałdowania terenu na Pałukach i w Puszczy Bydgoskiej. One także robią wrażenie. Na Pałukach mamy do czynienia z morenami czołowymi, a zatem z górami piasków i żwirów spiętrzonymi przed czołem wędrującego lądolodu niczym przez gigantyczny buldożer. W puszczy góry to nic innego jak wielkie wydmy śródlądowe. Tych nie stworzył lądolód, ale wiatry piętrzące piaski naniesione przez płynącą na zachód pra – Wisłę.