Wstań od świątecznego stołu, rusz się! Są okazje do tego w Kujawsko-Pomorskiem

W okresie bożonarodzeniowym nie można wyłącznie siedzieć przy suto zastawionym stole i opychać się bez opamiętania. Trzeba się przemóc, wstać, ruszyć się. Dla zdrowia i utrzymania kondycji.

Jakikolwiek wysiłek jest lepszy niż jego absolutny brak. Każdy człowiek, jeśli tylko stan zdrowia mu na to pozwala, powinien sobie to wziąć do serca, a najlepiej zmusić się do większego wysiłku. W przeciwnym razie za rok – dwa albo kilka zacznie odczuwać skutki braku ruchu. Rosnący brzuch, zadyszka przy wejściu po kilku stopniach schodów to jedno, ale mogą pojawić się różne dolegliwości i schorzenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekonuje do aktywności akcentując raczej jakich schorzeń można uniknąć, a nie na jakie narażamy się w bezruchu. Zatem uprawianie sportu przez osoby dorosłe (18‒64 lata) zmniejsza ryzyko: otyłości, miażdżycy i związanych z nią chorób układu sercowo-naczyniowego, nagłego zgonu (zawału serca), nadciśnienia, nowotworów, cukrzycy typu 2, chorób psychicznych, demencji. Systematyczny ruch obniża też poziom stresu, ułatwia zaśnięcie, pomaga w walce z uzależnieniami, dodaje pewności siebie.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO osoby dorosłe powinny ćwiczyć regularnie, przynajmniej 2 razy w tygodniu. Wysiłkowi wytrzymałościowemu (tlenowemu) o co najmniej umiarkowanej intensywności (np. podczas jazdy rowerem) należy poświecić przynajmniej 150‒300 minut lub od 75 do 150 minut wysokiej intensywności (bieg, gra w tenisa). Dodatkową korzyść może przynieść bardziej intensywny lub dłuższy trening.

W programie treningowym powinno się uwzględnić dodatkowo dwa razy w tygodniu ćwiczenia siłowe angażujące wszystkie główne grupy mięśni o przynajmniej umiarkowanej intensywności.

Przekonaj się do treningu z kijkami

- Zalecenia WHO zdecydowanie warto uwzględnić w tygodniowym planie naszej aktywności, bowiem to niewątpliwie przełoży się na zysk dla zdrowia. Przy czym powinniśmy to robić w lesie lub parku, czyli generalnie na świeżym powietrzu – instruuje Jarosław Surwiło – Bohdanowicz, kierownik Studium Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, trener kilku dyscyplin sportu i rekreacji, właściciel sklepów sportowych „Olimpia”.

Dobrą formą lub urozmaiceniem treningu tlenowego jest marsz z kijkami nordic – walking. Oczywiście warto poznać zasady poruszania się przy użyciu kijków, bo to zdecydowanie poprawia efektywność tej aktywności, ale już sam fakt spaceru z kijkami jest pozytywny. Jak wyjaśnia pan Jarosław - marsz z kijkami aktywuje mięśnie części barkowej klatki piersiowej i górnego odcinka kręgosłupa, dzięki czemu rozluźnia je, niweluje napięcia, a przez to bóle tych części ciała, a nawet głowy.

Wolny bieg to jest to

- Dobrze na zdrowie wpływa też tak zwany slow running, czyli wolne bieganie, trucht. Wystarczy tak robić kilka – kilkanaście minut kilka razy w tygodniu – przekonuje Jarosław Surwiło – Bohdanowicz,. Jego zdaniem powinniśmy się ruszać nie mniej niż trzy razy w tygodniu po co najmniej 30 minut lub przejść codziennie 10 tysięcy kroków. To bardzo ważne dla ludzi, którzy wiele godzin spędzają w biurze przy komputerze. Do pracy, jeśli nie jest za daleko, warto pójść lub pojechać na rowerze, zamiast jazdy samochodem czy autobusem. Przy okazji zaoszczędzimy na paliwie i będziemy bardziej ekologiczni. Nawet jeśli jest daleko, można wysiąść z autobusu dwa przystanki od firmy ten dystans przejść. Dobrą praktyką jest marsz po schodach, zamiast jazdy windą.

Turystyka też jest dobra

Kapitalną formą aktywności fizycznej, a przy tym kontaktów z innymi ludźmi, jest turystyka. Ta może być traktowana jako uzupełnienie bardziej profilowanych treningów tlenowych i siłowych.

Można wiosłować i wspierać szczytny cel

Swój sposób na utrzymanie kondycji mają bydgoscy (i nie tylko) kajakarze. Sekcja Turystyki Kajakowej Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto – Bydgostia zaprasza wszystkich chętnych (mile widziani są także niezrzeszeni w Bydgostii) we wtorek 26 grudnia (w drugi dzień świąt) o godz. 10.45 na przystań przy ul. Żupy 4.

Na miejscu będzie można wypożyczyć za darmo kajak i popłynąć do Brdyujścia i z powrotem (ok. 12 km). Wtorkowe pływanie związane będzie z ogólnopolską akcją wsparcia na powypadkową rehabilitację dzielnego strażaka Piotra Milczarka z Białogardu, który spiesząc na pomoc po służbie został potrącony przez samochód i leży w szpitalu pod respiratorem. Im więcej osób popłynie, tym więcej pieniędzy przekażą sponsorzy. Każdy przepłynięty kilometr to równowartość 20 zł wsparcia dla strażaka. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Kajakowe Canoe Cup i powiat białogardzki. Dołączają się do grupy kajakarzy z Tomaszowa Mazowieckiego, Szczecina, Polic, Gdyni, Lipusza, Olsztyna, Warszawy, Bydgoszczy, Puław, Dęblina, Krakowa, Łowicza, Lichenia, Tarnowa Podgórnego... Wystarczy, że tego dnia uczestnik akcji wrzuci na mój profil ślad z GPS-a lub jego zdjęcie z zarejestrowanymi kilometrami. Jeśli nie wszyscy w grupie będą posiadać taką aplikację, wystarczy jeden ślad pomnożony przez liczbę osób, a do tego wspólne zdjęcie. . Akcję chciał wesprzeć na Noteci doświadczony kajakarz Bartosz Boliński, ale fatalny los przekreśli te plany, a także samo życie 37-letniego mieszkańca Kniei pod Barcinem. Bartosz utonął podczas sobotniego treningu kajakowego na Jeziorze Wolickim.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne