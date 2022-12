Na przełomie roku... przełam się i wstań od stołu. Zachowasz zdrowie i kondycję!

Warto wziąć sobie do serca te rady teraz – w okresie okołoświątecznym i noworocznym, gdy spotkania w gronie rodzinnym, przy suto zastawionym stole (mimo wyższych kosztów wszelkich dóbr konsumpcyjnych), raczej sprowadzają się do stacjonarnego spędzania czasu. Zimą mamy też z natury większą ochotę na podjadanie. Poza tym krótkie, a teraz bez śniegu, szare dni są raczej depresyjne i do aktywności nie zachęcają. I tak brzuch rośnie, a czasem nawet boli z przejedzenia…