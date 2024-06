Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak w eurowyborach głosowali mieszkańcy okręgu nr 2

Parlament Europejski – co to jest?

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy z całej Polski wzięli udział w głosowaniu, by wybrać posłów i posłanki, którzy w obecnej kadencji będą reprezentować nasz kraj. PKW opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu 2024 z woj. kujawsko-pomorskiego okręg nr 2. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyniki:

Jak wybiera się posłów i posłanki do Europarlamentu?

Europosłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich. Kraje Unii Europejskiej organizują wybory co pięć lat . Wyborcy głosują na kandydatów w wyborach tajnych i powszechnych. Liczba posłów z każdego kraju jest zależna do liczby jego ludności. Żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów w Parlamencie Europejskim.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Przed każdymi wyborami do Europarlamentu ustalana jest liczba posłów. Obecnie PE liczy 705 członków, a w kadencji 2024-2029 będzie ich 720. Zasada jest taka, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 i więcej niż 96 europosłów. Natomiast w całości Europarlament może składać się maksymalnie z 750 członków plus przewodniczący. W danym państwie członkowskim liczba wybieranych posłów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce zostało wybranych 53 europosłów.