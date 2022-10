XIV Jesienny Jarmark Kruszyński pełen atrakcji i smakołyków [zdjęcia]

Pomysł organizowania takiego wydarzenia we wsi rzuciło przed laty miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Panie do dziś są organizatorkami jarmarku. - Na początku odbywały się one na placu przy remizie strażackiej w Kruszynie. Z czasem wystawców jednak przybywało, impreza rozrastała się i trzeba było zmienić miejsce - wspomina Jolanta Grygiel, od 38 lat szefowa KGW w Kruszynie.