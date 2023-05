Zaklęcia współczesne - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Weźmy takie „hokus-pokus”. Nie bardzo wiadomo skąd się wzięło. Niektórzy wywodzą je od nordyckiego czarnoksiężnika Ochusa-Bachusa, inni doszukują się łacińskich źródeł, jeszcze inni autorstwo przypisują pewnemu XVII-wiecznemu brytyjskiemu iluzjoniście. Nieistotne, ważne, że zaklęcia działają. Cyk - nie ma królika, cyk – wystają uszy.

Problem w tym, że stare zaklęcia z czasem tracą moc i trzeba szukać nowych, które nakrywają stoliczek. No i znalazły się. Nowe, działające zaklęcia mają zwykle od 8 do 12 liter i wspólną koncówkę „-cja”. Skuteczna jest więc wszelka „integracja”, „dywersyfikacja”, „cyfryzacja”,„akulturacja”, „reetatyzacja”. Przynajmniej takie zaklęcia działają na fundusze europejskie.

Skądinąd zawsze kusiło mnie, żeby prześledzić ten proces zachodzący z lśniących brukselskich biurowcach, który sprawia, że w kolejnej transzy unijnych środków 7 proc. przeznaczonych jest na „integrację”, 4,5 proc. na „akulturację”. Jaki to widok z okna sprawia, że w arkuszu Excela pojawiają się takie, a nie inne cyferki?