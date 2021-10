Zawisza Bydgoszcz wygrał trzeci mecz z rzędu [zdjęcia kibice + mecz]

Mecz długo nie układał się po myśli bydgoszczan. Co prawda mieli optyczną przewagę, ale nie potrafili stworzyć sobie okazji bramkowych. Rywale dobrze się bronili, a jak już udało się pokonać zasieki, to dobrze spisywał się bramkarz ekipy z Gniewina.

Rozstrzygnięcie zapadło w końcówce. Udanym rajdem po lewej stronie popisał się Tomasz Prejs i dograł do spod końcowej linii. Do piłki ruszyli Kamil Żylski i bramkarz Stolema, ale nikt nie sięgnął piłki, którą do pustej bramki skierował Rafał Piekuś.

Nie minęło 120 sekund a Zawisza prowadził już 2:0. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Jan Chachuła przejął futbolówkę w okolicach linii pola karnego. Zdecydował się na techniczny strzał, po którym piłka wylądowała w okienku bramki.