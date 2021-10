Zdanie wiceministra wystarczyło, aby rozpętała się nowa burza. Poszło o łosie

„ W czasach nowożytnych został wytępiony w Europie Zachodniej, a w ostatnim stuleciu także w Polsce był dwukrotnie doprowadzony do stanu krytycznego. Dziś osiąga w naszym kraju zachodni kres swojego zasięgu, utrzymując się w regenerujących się po nadmiernym pozyskaniu populacjach ” - apelowali wówczas naukowcy, autorzy „Strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”.

To byłaby już trzecia próba zniesienia moratorium. Poprzednio próby takiej usiłował dokonać minister Jan Szyszko, ale pomysł nie został wcielony w życie (panuje przekonanie, że stało się tak za sprawą osobistej interwencji Jarosława Kaczyńskiego).

Co ciekawe, jeszcze w kwietniu 2020 ówczesny szef resortu, Michał Woś (również z Solidarnej Polski) zaprzeczał, jakoby były pomysły powrotu do odstrzału łosia: