Zielone światło na orbitę - komentuje Adam Willma

Dość kłótni o ziemię, koniec z granicznymi płotami! Pakujemy walizki i ruszamy w podróż. Wszyscy. Powiecie, żeby nie żartować z poważnych spraw. No więc ani mi w głowie żarty. Pomysł na rozwiązanie naszych problemów pochodzi od Jeffa Bezosa, drugiego na liście najbogatszych Ziemian, takiego co jak powie, że sprzeda, to sprzeda.

Bezos przekonuje, że naszym moralnym obowiązkiem jest wyemigrować na stacje kosmiczne i tam kontynuować historię ludzkości. Ziemię natomiast powinna zostać zamieniona w rezerwat przyrody. Pytacie czy to ten sam Bezos, który co do sekundy wylicza swoim pracownikom czas na toaletę i czy ten sam, którego firmie dowiedziono, że utylizuje tygodniowo 130 tys. nowych urządzeń (w tym telewizory i laptopy) ze zwrotów? A jakże, ten sam. Ale, spokojnie, niedawno Jeff poleciał w kosmos i zobaczył tam coś, czego nie dostrzegł Mirosław Hermaszewski.