Zjazd sadowników województwa kujawsko-pomorskiego. Relacja z konferencji w Minikowie

Podsumowaniem 2023 roku w uprawie roślin sadowniczych zajął się Hubert Konarski, menadżer ds. upraw sadowniczych, Agrii Polska sp. z o.o.

- Stworzyłem „listę przebojów” poprzedniego sezonu i najgorętszym jest parch jabłoni. Kolejny gorący temat to mniejsze plony. Jak widać, nie zawsze dużo mniejsze plony przedkładają się na duży wzrost cen. Tylko cena jabłek przemysłowych była zadowalająca – wyliczał. - Każdy sezon jest trudny, ale miniony dał nam do wiwatu. Teoretycznie są mniejsze problemy z pracownikami, w minionych sezonach jabłka zbierane były nawet w styczniu, a w tym roku tego nie było, ale to nie kwestia pracowników, ale mniejszych plonów. Odnotowaliśmy też załamanie rynku jagodowego, najgłośniejsze tematy to malina i truskawka przemysłowa. Za to deserowe gatunki jagodowe sprzedały się całkiem niezłe. Kolejny temat to oszczędności - na ochronie, dokarmianiu wapniem, krzemem. Tego na da się oszukać.