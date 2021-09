Złożymy parasole, zdejmiemy ciepłe swetry - w weekend słońce uśmiechnie się do nas ciepło [pogoda]

Jak informuje synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl, ciśnienie atmosferyczne będzie okresami wolno rosnąć, a warunki biometeorologiczne będą obojętne. We wtorek, piątek i sobotę może lokalnie i sporadycznie popadać.

Słupek rtęci zacznie się podnosić

We czwartek kierunek wiatru zmieni się na zachodni i maksymalna temperatura na Kujawach i Pomorzu wzrośnie do 17-18 stopni. W piątek, osobliwie, słupek rtęci podniesie się tylko do 14 kresek, ale już od soboty, a zwłaszcza od niedzieli, możemy liczyć na ocieplenie do 19 stopni.