Znacie te telefony, kiedy pali ci się w zdalnej robocie? - komentuje Adam Willma

- Dzień dobry, przygotowaliśmy dla pana wspaniałą ofertę!

- Chwila, chwila! - krzyczę do kuriera, który bawi się dzwonkiem w drzwiach.

- Jeszcze tylko dopytam, czy dodzwoniłam się do właściciela domku jednorodzinnego?

- Dziękuję – odbieram paczkę. - Tak, dla tych pod szesnastką też mogę wziąć.

- To wspaniale – rozpływa się pani w telefonie. - Przygotowaliśmy wspaniałą ofertę dla mieszkańców województwa dolnośląskiego…

- Nieeee! - ziemniaki wykipiały.

- Wspaniale. Rozumiem, że ukończył pan 65 rok życia?

- Poczekaj córeczko – krzyczę do drugiego telefonu.

- Wspaniale. Przygotowaliśmy dla pana wspaniałą ofertę…

- Ale ja mieszkam w bloku, nie jestem emerytem ani Ślązakiem!

- Wspaniale, rozumiem, że dodzwoniłam się do właściciela domu jednorodzinnego?