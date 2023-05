Zooleszcz GKM Grudziądz kontra Sparta Wrocław. Są składy na mecz. Co z Pedersenem?

Pierwszy to kłopoty Nicki Pedersena. Duńczyk rezygnował ostatnio z jazdy w trakcie meczów GKM w Krośnie i Toruniu, bo nie miał siły walczyć. Poddał się więc szczegółowym badaniom. - Winny był bardzo niski poziom cukru we krwi - wyjawił w rozmowie ze sportowefakty.wp.pl - Testy sprawnościowe dały dobre wyniki, mięśnie pracują jak należy, na co dzień czuję się dobrze. Na sto procent będę gotowy na najbliższy mecz GKM przeciwko Sparcie Wrocław - zapewnił.

Do meczu ze Spartą grudziądzanie przygotowują się intensywnie. Krajowi żużlowcy we wtorek wieczorem testowali swoje motocykle, by jak najlepiej dopasować się do nawierzchni.

Znane są już awizowane składy na mecz Zooleszcz GKM Grudziadz - Sparta Wrocław

Zooleszcz GKM:

9. Max Fricke

10. Frederik Jakobsen

11. Gleb Czugunow

12.Wadim Tarasenko

13. Nicki Pedersen

14. Kacper Pludra

15. Wiktor Rafalski

Sparta Wrocław:

1. Tai Woffinden

2. Daniel Bewely

3. Artiom Łaguta

4. Piotr Pawlicki

5. Maciej Janowski

6. Bartłomiej Kowalski

7. Kacper Andrzejewski

Mecz Zooleszcz GKM Grudziądz - Sparta Wrocław w piątek (19.05), początek o godz. 20.30. Transmisja w Eleven Sports1.