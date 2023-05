Zooleszcz GKM Grudziądz wypożyczył Norberta Krakowiaka do I ligi. Zaskoczenie?

To, że któryś z seniorów odejdzie było przesądzone . Klub z Grudziądza czekał tylko na obywatelstwo i debiut Wadima Tarasenko. Seniorów było za dużo nawet wcześniej, bo o miejsce w składzie od początku rozgrywek rywalizowali Mateusz Szczepaniak i Norbert Krakowiak. Obu zawodnikom nie szło za dobrze - Szczpaniak w domowym meczu z Włókniarzem wywalczył 2+1 pkt, Krakowiak zdobył 2 pkt w Gorzowie, 3+1 u siebie z Unią Leszno. W Krośnie nie wystartował już ani jeden, ani drugi, bo do składu wskoczył Tarasenko.

Teraz klub z Grudziądza poinformował, że Krakowiak przenosi się do I ligi. To nie jest zaskoczenie, ale klub do którego trafił już tak. Krakowiakiem interesowało się kilka klubów, m.in. Orzeł Łódź, na jego transfer do Abramczyk Polonii liczyło wielu bydgoskich kibiców. Tymczasem Krakowiak wzmocni ebebe PSŻ Poznań.

- „Norbi” do Grudziądza trafił przed sezonem 2021 i zaliczył w naszych barwach wiele dobrych występów - przekazał grudziądzki klub z komunikacie. - Niestety, jego wejście w sezon 2023 nie było zbyt udane, dlatego też w składzie żółto-niebieskich pojawił się tylko w dwóch z czterech spotkań PGE Ekstraligi. W Gorzowie wywalczył 2 punkty w czterech startach, a tylko niewiele lepiej było w występie na własnym torze przeciwko Unii Leszno, kiedy to wychowanek Ostrovii zanotował na swoim koncie 3 „oczka” i bonus. W związku brakiem osiągnięcia regulaminowej liczby punktów uniemożliwiającej zmianę klubu, już teraz postanowiono o wypożyczeniu na zaplecze PGE Ekstraligi, aby zawodnik mógł regularnie startować w zawodach i powrócić do swojej optymalnej dyspozycji. Krakowiak porozumiał się z klubem z Poznania i to właśnie w stolicy Wielkopolski spędzi resztę tegorocznych rozgrywek.

Norbertowi dziękujemy za ten czas spędzony w Grudziądzu i życzymy wszystkiego co najlepsze oraz odbudowy formy na zapleczu PGE Ekstraligi!