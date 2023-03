Zwierzęta gospodarskie mogą być niebezpieczne! Krówki na polu nie są do głaskania

- Boję się, że coraz więcej osób, które nie zdają sobie sprawy z tego jak groźne bywają zwierzęta gospodarskie, będzie chciało sobie zrobić zdjęcia np. z krówkami - mówi rolnik z powiatu bydgoskiego, któremu na samo wspomnienie ubiegłorocznego zdarzenia, puszczają nerwy.

- Młoda dziewczyna przeszła pod elektrycznym ogrodzeniem na moje pastwisko, żeby zrobić sobie zdjęcie „z krówką” i wpuścić je do internetu - wspomina gospodarz. - Przyznaję, brzydko się do niej odezwałem, ale wyobraziłem sobie, co mogłoby się stać! Bo ona ustawiła się do zdjęcia z telefonem na takim kijku i zaczęła robić zdjęcia. Wziąłem ją pod pachę i przeskoczyłem przez ogrodzenie, bo ta „krówka” to był młody buhaj, który mógł się przestraszyć błysku aparatu i ją zaatakować.