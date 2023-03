Żywność na Wielkanoc. Rolnicy z Kujaw i Pomorza zadbają o smak naszych świąt

Monika Przychodzka z miejscowości Plebanka, (gm. Radziejów) wyroby z gospodarstwa sprzedaje w sklepiku przyzagrodowym, ale także na jarmarkach (np. w Radziejowie i we Włocławku) oraz poprzez „Wiejską e-skrzynkę”.

Zakupy pod drzwi

Żeby za pośrednictwem „Wiejskiej e-skrzynki” kupować lokalne produkty takie jak mięso i wędliny, nabiał, miody, owoce i warzywa, przetwory, pieczywo, a nawet zioła i ciasta, wystarczy wejść do portalu zakupowego www.wiejskaeskrzynka.pl, zamówić produkty i zapłacić przelewem. - Kto złoży zamówienie jeszcze do poniedziałku włącznie (3 kwietnia) otrzyma zakupy w Wielki Czwartek - dodaje Mariusz Tomczak.

„Wiejska e-skrzynka” to innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw. - Ten projekt wciąż się rozwija, przybywa produktów - mówi Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

I chociaż np. śmietana z jego gospodarstwa tania nie jest (50 zł za litr), to szczególnie przed świętami wielu klientów decyduje się na swojskie wyroby, wysokiej jakości i niekiedy rolnik nie jest w stanie zrealizować wszystkich zamówień.

Twaróg „Spod Czarcich Gór” kosztuje 12 zł za pół kilograma. - Sernik na Wielkanoc to tradycja, a limit naszego twarogu niebawem się wyczerpie - stwierdził w miniony czwartek.

Klienci doceniają jakość

- Coraz więcej konsumentów docenia jakość - uważa Karolina Gołasz z miejscowości Kończewice (koło Chełmży, pow. toruński), która zajmuje się rolniczym handlem detalicznym, a z wykształcenia jest cukiernikiem. - Większość składników, których używam do wypieku pochodzi z własnego gospodarstwa, więc klienci wiedzą, że to nie są byle jakie składniki.

Oferuje ciasta, torty. Jej wyroby można zamówić za pośrednictwem kujawsko-pomorskiego e-bazarku (www.kujawskopomorskiebazarek.pl). - Jeśli ktoś złoży zamówienie jeszcze w poniedziałek, to być może dam radę. Lepiej nie zwlekać!

E-bazarek działa inaczej. To kupujący kontaktuje się z rolnikiem i ustala sposób odbioru towaru. Oferty można zawęzić np. do producentów z jednego powiatu.

Smakołyki prosto od lokalnych producentów można kupić także w sklepie internetowym Lokalna Żywność (lokalna-zywnosc.pl). Jak informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego, zamówienia można składać do 3 kwietnia (do godz. 12). Odbiór - 6 kwietnia w trzech lokalizacjach w Toruniu. Istnieje możliwość skorzystania z dostawy do domu na terenie Torunia (20 zł), a zakupy powyżej 200 zł zostaną dostarczone bezpłatnie.