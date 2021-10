30 kilometrów na godzinę – recepta Parlamentu Europejskiego na przeżycie na drodze. Bo wciąż ginie za dużo ludzi Marek Weckwerth

Kierowcy jeżdżą za szybko w całej Europie, prze co ginie mnóstwo ludzi. Parlament Europejski postuluje zmniejszenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym generalnie do 30 km na godzinę Fot. Piotr Krzyżanowski

Każdego roku na europejskich drogach ginie prawie 23 tysiące osób, zaś 120 tysięcy odnosi poważne obrażenia, co oznacza, że nie udało się osiągnąć planowanych do 2020 roku celów - ograniczyć o połowę liczbę ofiar śmiertelnych. Lekarstwem ma być m.in. zmniejszenie limitów prędkości do 30 km na godzinę w niektórych strefach obszarów zabudowanych.