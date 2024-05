Abisynki - dodatkowe informacje na temat legalizacji ujęć wodnych na działkach ROD. Wyjaśniają Wody Polskie

- Przede wszystkim nie jest karane posiadanie studni. Właściciel takiego urządzenia wodnego musi natomiast uzyskać zgodę wodnoprawną, gdy pobór wody przekracza 5 m sześciennych na dobę średniorocznie – zaznacza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

To prawo przysługuje właścicielowi gruntu i służy wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego. Co w przypadku kiedy na konkretnej działce ROD użytkownik wykonał studnię do pobierania wody na swoje potrzeby?