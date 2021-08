Abramczyk Polonia Bydgoszcz trenuje na wyjeździe. Co z Grzegorzem Zengotą?

Abramczyk Polonia jest czwarta w tabeli, z takim samym dorobkiem punktowym co Wybrzeże . By zostać w czołówce i nie zakończyć sezonu już po części zasadniczej, w niedzielę musi wygrać w Ostrowie. Taki wynik da trzy punkty i pewność, że niezależnie od wyniku meczu Wybrzeże - Unia Tarnów, poloniści zostaną na czwartej pozycji.

- To trudne zadanie, bo ekipa z Ostrowa, moim zdaniem, jest najmocniejsza w całej lidze. Dla mnie to faworyt do awansu - mówi Jerzy Kanclerz. - Z drugiej strony, liga w tym roku jest nieprzewidywalna. Nie postawiłbym złotówki, że Krosno wygra u nas mecz. A tymczasem, po trzech świetnych meczach w naszym wykonaniu, przyszedł jeden słabszy. Zrobiliśmy trzy duże kroki w stronę play off i jeden w tył. Mamy jeszcze szansę, ale w niedzielę wszyscy muszą pojechać na maksimum możliwości. Naszych zawodników stać na wygraną wszędzie, ale wszystko musi zagrać w tym samym dniu - dodał prezes Polonii.