Anwil Włocławek jeszcze nie jest bezpieczny. Przegrana dogrywka w Ostrowie

Stal Ostrów - Anwil Włocławek 89:87

Stal: Skele 20 (2), 8 as., Silins 19 (4), Gielo 11, Durisić 8, Brembly 6 oraz Beliauskas 17 (3), Chatman 4, Chyliński (1), Sulima 1.

Anwil Włocławek mógł w Ostrowie ostatecznie przypieczętować pierwsze miejsce przed play off. W 1. kwarcie Anwil prowadził 10:6 po punktach Amira Bella. To niespodziewanie właśnie on był w tym meczu najpewniejszym punktem ofensywy.