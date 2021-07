Anwil Włocławek zagra w nowej lidze międzynarodowej

– Oficjalnie przedstawimy listę wszystkich uczestników w sierpniu – mówi Mariks Noviks, oficer prasowy ENBL, cytowany przez kkwloclawek.pl. – Już teraz pragnę jednak powitać Anwil Włocławek w gronie ENBL. Uczestnictwo trzykrotnego mistrza Polski, zdobywcy wielu trofeów, a także klubu regularnie grającego w Europie to świetna wiadomość dla naszych rozgrywek.

- To nowy projekt, którego autorami są Łotysze. Założeniem jest, aby do 15 lipca był znany komplet klubów - mówi kilka dni temu prezes Arkadiusz Lewandowski. Dziś już znamy szczegóły.

Anwil Włocławek bez Ivana Almeidy? "Zmierzamy do rozwodu"

Dla Anwilu po fatalnym sezonie w PLK to jedyna szansa na akcent międzynarodowy. Dla klubu to ważne, bo nowa umowa ze sponsorem strategicznym zakłada premię za występy i ewentualne sukcesy w rozgrywkach europejskich. Niewykluczone, że European North Basketball League zostanie wciągnięta na listę rozgrywek, w których udział uprawnia polskie kluby do zatrudnienia szóstego obcokrajowca. Na razie jednak takich planów w Anwilu nie ma.

– Udział w rozgrywkach europejskich to ważna część funkcjonowania klubu oraz możliwość szerszej promocji naszych sponsorów. Liga pod nazwą ENBL to nowy projekt skierowany do klubów z nadbałtyckiej i wschodniej części Europy. Liczę, że mecze w tych europejskich rozgrywkach dadzą nam i naszym kibicom dużo koszykarskich emocji – podkreśla Arkadiusz Lewandowski, prezes zarządu KK Włocławek.