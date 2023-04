Arriva Twarde Pierniki Toruń - Start Lublin. Katastrofa w czwartej kwarcie [zdjęcia mecz + kibice]

Niestety, w drugiej kwarcie Twarde Pierniki stanęły. Fatalna defensywa i nieskuteczne rzuty spowodowały, że w 14. minucie było tylko 33:30. Od tego momentu to już była walka kosz za kosz. Na przerwę torunianie schodzili z zaledwie dwupunktową przewagą.

Torunianie zaczęli z wysokiego c. Między trzecią a piątą minutą zanotowali serię 10:0 i objęli prowadzenie 14:5. Potem kontynuowali ofensywę głównie dzięki skutecznie grającym Sterlingowi Gibbsowi , Taylerowi Personsowi i Joeyowi Brunkowi . Pierwszą cześć meczu zakończyli z przewagą 13 punktów.

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Start Lublin 80:93 Kwarty: 29:16, 17:28, 23:25, 11:24 Twarde Pierniki: Persons 20 (9 as), Brunk 20, Gibbs 16 (2x3), Tomaszewski 9, Cel 5 (1x3) - Gordon 7 (1x3), Diduszko 3 (1x3), Kenić 0, Sowiński 0. Start: Smith 22 (4x3, 13 as), Devoe 19, Cavars 18 (13 zb), Melvin 14 (2x3), Krasuski 3 (1x3) - Młynarski 9 (3x3), Griciunas 8, Dziemba 0, Pelczar 0, Barnies 0.

Po przerwie zawodnicy z Torunia szybko stracili prowadzenie i cały czas musieli gonić rywala. Strata wahała się od dwóch do pięciu "oczek" i nie było pomysłu jak ją zniwelować. Nieco ponad 200 sekund przed końcem straty wzrosły do dziewięciu punktów (75:84). Czwórka zagranicznych koszykarzy z Lublina praktycznie się nie myliła. Trener Cedric Heitz poprosił o przerwę. To nie pomogło, bo Twarde Pierniki straciły kolejne cztery "oczka". Po minucie francuski szkoleniowiec znowu zażądał czasu. Znowu wszystko na nic, bo były straty i niecelne rzuty. I tak porażka stała się faktem.

Może ona mieć brzemienne skutki w kontekście walki o utrzymanie.