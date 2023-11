Barszcz wigilijny. Przepis na zupę Magdy Gessler i Ewy Wachowicz

Barszcz wigilijny - zobacz najlepszy przepis

Włoszczyznę i czerwone buraki rozdrabniamy i zalewamy wodą. Gotujemy z dodatkiem liścia laurowego, ziela angielskiego, majeranku i soli. Do barszczu można również dodać kawałek wędzonego boczku oraz suszone grzyby. Pod koniec gotowania dodajemy koncentrat barszczu czerwonego i do smaku roztarty czosnek i cukier. Całość gotujemy przez ok. 5 minut. Uszka chwilę wcześniej wrzucamy partiami na 3l posolonego wrzątku, uważając by nie przerywać wrzenia. Delikatnie mieszamy i gotujemy 14 minut .

Barszcz wigilijny - przepis Magdy Gessler (źródło beszamel.se.pl)

Buraki dokładnie umyj, obierz ze skórki i pokrój w plastry. Przełóż buraki do dużego garnka i zalej zimną wodą. Gotuj wywar na wolnym ogniu. Cebulę, czosnek i pora pokrój w plasterki i podsmaż na złoty kolor i dodaj do wywaru. Obierz dwa średnie jabłka ze skórek i wrzuć obierki do zupy. Dodaj do wywaru przyprawy: goździki, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz i kmin rzymski. Nie sól wywaru.

Borowiki świeże dokładnie umyj, pokrój w plasterki i dodaj do zupy. Jeśli masz suszone, to dodaj je od razu do wywaru.

Gotuj całość na wolnym ogniu przez 2 godziny. Dodaj sok z 1 cytryny i gotuj jeszcze 5 minut. Odcedź barszcz zostawiając tylko wywar. Następnego dnia podgrzej barszcz. Podawaj tradycyjnie z uszkami.