Całodobowa apteka we Włocławku zawiesiła nocne dyżury. Co się wydarzyło?

Problem z apteką całodobową we Włocławku pojawił się już w 2020 roku

Przypomnijmy, że problem z dostępem do apteki całodobowej pojawił się we Włocławku także w ubiegłym roku. Przed wakacjami z pełnienia takich dyżurów zrezygnowała apteka Alba przy ul. Wiejskiej. W lato nie było we Włocławku całodobowej apteki, a we wrześniu 2020 roku nocne dyżury na zmianę pełniły dwie apteki zlokalizowane na Placu Wolności i przy ulicy Kaliskiej.