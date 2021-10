BKS Visła Proline Bydgoszcz lepszy od młodzieży ze Spały. Jest drugie zwycięstwo

SMS SPAŁA - BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ 0:3

Sety: 25:27, 13:25, 20:25

SMS: Kubicki 2, Szymendera 4, Majchrzak 5, Nowik 10, Śliwka 15, Kufka 1, Hawryluk (libero), Serafin 0, Nowak 1, Olszewski 1, Peryt 2, Zawadzki 1.

BKS: Gutkowski 10, Radziwon 5, Wierzbicki 23, Galabov 9, Kowalski 7, Masny 0, Bonisławski (libero) oraz Kwasigorch 0, Sternik 0.

Bydgoszczanie rozgrywali dopiero drugi mecz, bo dwa pierwsze spotkania przełożyli. Przypomnijmy, że na inaugurację pokonali BBTS Bielsko-Biała 3:2. Ich drugim rywalem była młodzież z SMS Spała. To zespół oparty na drużynie, która jest mistrzem świata do lat 19. W poprzednich meczach SMS potrafił urwać po secie MKS Będzin i zespołowi z Bielska-Białej, a więc drużynom, które podobnie jak bydgoszczanie są typowane jako faworyci do wywalczenia awansu do Plus Ligi.