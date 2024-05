Brązowy ryż - właściwości. To się dzieje, gdy jesz ryż brązowy - te osoby powinny włączyć ryż do diety

Ryż brązowy to potoczna nazwa ryżu pełnoziarnistego. Jest to ryż, który nie został pozbawiony zewnętrznej okrywy ziarna, dlatego składa się ze wszystkich elementów - łuski, zarodka i bielma. Zawiera on więcej białka, składników mineralnych, witamin oraz błonnika pokarmowego niż biały ryż, ponieważ to właśnie w łusce znajdują się wszystkie cenne składniki: fosfor, potas, magnez, wapń, mangan i żelazo oraz cały B kompleks wraz z witaminą E. Z tego względu ryż brązowy jest polecany osobom, które chcą zdrowo się odżywiać lub są na diecie.