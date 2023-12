Ceny chleba - tak mają zmienić się w 2024 roku. Koniec tarczy osłonowej dla piekarni [8.12.2023 r.]

- W przyszłym roku przestanie obowiązywać tarcza osłonowa dla piekarni. Realne koszty gazu i energii będą więc wyższe – wyjaśnia Grzegorz Nowakowski, wcześniej prezes instytutu "Polskie Pieczywo", obecnie prezes zarządu Fundacji Integrum, która zajmuje się sektorem rolno-spożywczym, w tym branżą piekarniczą. - Poza tym zapowiada się dłuższa i mroźniejsza zima, już teraz mamy ujemne temperatury, co oznacza zwiększone zużycie energii. Ceny paliw są wysokie, więc koszt transportu wzrasta. W przypadku przywrócenia VAT na żywność, chociaż to podatek odprowadzany do państwa, konsumenci dodatkowo zobaczą go w finalnej cenie chleba.