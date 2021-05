Ceny skupu żywca wołowego. Podajemy stawki w Kujawsko-Pomorskiem [maj 2021]

Dokładnie rok temu, za kg żywca (byki kl. 1) producentom z naszego regionu płacono przeciętnie 6.49 zł. W maju 2021 ceny skupu wahają się od 5.60 do 7.50 zł - daje to średnią 7.78 zł. Zerkamy do majowych notowań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Żywiec wołowy ceny skupu