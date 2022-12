Coraz więcej Polaków kupuje żywność przez internet. To szansa dla producentów rolnych

Z badań firmy CBRE wynika, że artykuły spożywcze kupuje przez internet co piąty mieszkaniec wielkiego miasta w Polsce, średnio w kraju - co dziesiąty. - Bezpośrednie dostawy żywności do konsumentów będą coraz bardziej powszechne - prognozuje Beata Hryniewska, szefowa działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE. - Na razie ten segment jest w fazie rozwoju, m. in. dlatego, że brakuje firm wyspecjalizowanych w dostawach żywności. A wiadomo, że dostarczenie do klienta świeżych warzyw czy owoców znacząco różni się od przewozu odzieży czy kosmetyków. Początek pandemii przyspieszył tę rewolucję i w kolejnych latach ten trend będzie się umacniał.