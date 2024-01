CUK Anioły Toruń poznały rywala w Pucharze Polski. To ekipa z Plus Ligi

14 stycznia 2024 roku na portalu Siatkarskie Ligi rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Losowanie przeprowadzili Aleksandra Rajewska i Zbigniew Bartman.

CUK Anioły zostały wylosowane jako ostatnie. Czekał na nie Projekt Warszawa. To aktualnie trzeci zespół Plus Ligi. W jego składzie są tak znani polscy siatkarze jak Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek czy Francuz Kevin Tillie.

To będzie wielkie święto siatkówki w Toruniu. Mecz zaplanowano na 14 lutego. Ma odbyć się w Hali SP nr 28 na Skarpie.

