Czarownik wbija szpilkę - komentuje Adam Willma

Jak nie komunizm, to zaciskanie balcerowiczowskiego pasa, jak nie kryzys rosyjski, to rosyjska wojna. A ostatnio - jak nie migracja przemysłu do Chin, to globalne ocieplenie. I najnowsze plagi: jak nie Fit for 55, to sztuczna inteligencja. Jak tak dalej pójdzie, niebawem skończą się czarownikowi igły do nakłuwania laleczek.

Skupmy się jednak tylko na ostatnim zagrożeniu. Gdy mowa o sztucznej inteligencji, reakcje społeczne są takie, jak gdyby chodziło o uciążliwości związane z dorocznym zlotem miłośników fantastyki-naukowej. Zadziwiający jest ten sielankowy spokój, zważywszy że, według ekspertów, do 2026 roku roku aż 90 proc. treści w internecie generowanych będzie przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, a w 2030 roku odsetek ten ma wzrosnąć do niemal 100 proc. Powiecie, że gwizdać na ten internet, bo i tak tyle w nim głupot, że sztuczna inteligencja może tylko od tego zgłupieć? Więc inaczej - w najbliższych latach pracę, wskutek pojawienia się SI straci co najmniej 7 proc. ludzi na świecie. Gdyby w prosty sposób przełożyć to na nasze realia, oznaczałoby to, że odsetek bezrobotnych w Polsce wynosiłby już nie błogie 5,5 proc., ale 12,5. Jeszcze nie katastrofa, ale już nerwowo, prawda? Dodajmy, że znikające z rynku 7 proc. oznacza, że znacząco rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia socjalnego i znacząco spada liczba pracowników utrzymujących drogi, szpitale, świadczenia socjalne oraz obsługujących zadłużenie.